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Продукция A. Le Coq появится в Мексике

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Светлое пиво в бокале (иллюстративное фото).
Светлое пиво в бокале (иллюстративное фото). Фото: Pixabay

В ноябре эстонское предприятие по производству напитков A. Le Coq вышло на рынок Мексики.

Генеральный директор A. Le Coq Яанус Виханд пояснил, что Южная Америка уже давно является важным целевым рынком для компании. «Мексика - один из крупнейших и быстрорастущих мировых рынков напитков, где популярность готовых к употреблению напитков значительно растет», - сказал Виханд.

Чтобы начать экспорт, компания тесно сотрудничала с местными партнерами, которых нашла на выставке Expo ANTAD & Alimentaria, проходившей в регионе в начале этого года.

«Партнеров впечатлил привлекательный дизайн, высокое качество вкуса и разнообразный ассортимент нашей продукции, что дает возможность дальнейшего развития ассортимента на рынке», - добавил Виханд.

A. Le Coq экспортирует около 30 процентов от общего объема производства, но целью предприятия является постоянное увеличение доли экспорта. «Эстонский рынок невелик по объему и сокращается в некоторых категориях, поэтому наша основная стратегия роста связана с экспортом», - пояснил Виханд.

Мексика - не единственный новый рынок, на который продукция A. Le Coq вышла в этом году: к этому списку добавились Коста-Рика, Суринам, Бенин, регион Тихоокеанских островов, включая Тувалу и Фиджи, и несколько Карибских островов.

A. Le Coq экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира.

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