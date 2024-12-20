Продукция A. Le Coq появится в Мексике

Генеральный директор A. Le Coq Яанус Виханд пояснил, что Южная Америка уже давно является важным целевым рынком для компании. «Мексика - один из крупнейших и быстрорастущих мировых рынков напитков, где популярность готовых к употреблению напитков значительно растет», - сказал Виханд.

Чтобы начать экспорт, компания тесно сотрудничала с местными партнерами, которых нашла на выставке Expo ANTAD & Alimentaria, проходившей в регионе в начале этого года.

«Партнеров впечатлил привлекательный дизайн, высокое качество вкуса и разнообразный ассортимент нашей продукции, что дает возможность дальнейшего развития ассортимента на рынке», - добавил Виханд.

A. Le Coq экспортирует около 30 процентов от общего объема производства, но целью предприятия является постоянное увеличение доли экспорта. «Эстонский рынок невелик по объему и сокращается в некоторых категориях, поэтому наша основная стратегия роста связана с экспортом», - пояснил Виханд.

Мексика - не единственный новый рынок, на который продукция A. Le Coq вышла в этом году: к этому списку добавились Коста-Рика, Суринам, Бенин, регион Тихоокеанских островов, включая Тувалу и Фиджи, и несколько Карибских островов.

A. Le Coq экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира.