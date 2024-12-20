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Тройняшки! И вот уже прошел целый год

Перевод: Сергей Светлов
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Отец Габриэль Леппик держит Ральфа, Реми сидит на диване, а Рико уютно устроился на коленях у мамы Аве Зяурам. «Мы прекрасно справляемся, да и сами по натуре люди спокойные», - говорит Аве.
Отец Габриэль Леппик держит Ральфа, Реми сидит на диване, а Рико уютно устроился на коленях у мамы Аве Зяурам. «Мы прекрасно справляемся, да и сами по натуре люди спокойные», - говорит Аве. Фото: Sille Annuk

Сейчас у мальчиков период, когда режутся зубы. Все зубы лезут одновременно: у кого-то четыре, у кого-то пять, у кого-то три. Это их немного беспокоит, они капризничают. Даже ночью просыпаются и требуют есть, как когда-то в младенчестве. Днем же они, конечно, очень активны...

Реми, Рико и Ральф - мальчики, родившиеся 3 января в Клинике Тартуского университета. Они стали первыми близнецами этого года. Еще пара недель - и перед Крещением, когда завершается рождественский период, им исполнится год.

Один год в семье Аве Зяурам (33 года) и Габриэля Леппика (34 года), живущих в волости Эльва, в некотором смысле оказался долгим, особенно если подумать, какой огромный прогресс сделали их тройняшки. Родившись с весом 1862, 1688 и 1595 граммов, сейчас все трое мальчиков весят более десяти килограммов. И только с большим усилием мама Аве может взять всех троих на руки одновременно.

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