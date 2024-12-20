Тройняшки! И вот уже прошел целый год

Отец Габриэль Леппик держит Ральфа, Реми сидит на диване, а Рико уютно устроился на коленях у мамы Аве Зяурам. «Мы прекрасно справляемся, да и сами по натуре люди спокойные», - говорит Аве.

Сейчас у мальчиков период, когда режутся зубы. Все зубы лезут одновременно: у кого-то четыре, у кого-то пять, у кого-то три. Это их немного беспокоит, они капризничают. Даже ночью просыпаются и требуют есть, как когда-то в младенчестве. Днем же они, конечно, очень активны...