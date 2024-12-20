Сейчас у мальчиков период, когда режутся зубы. Все зубы лезут одновременно: у кого-то четыре, у кого-то пять, у кого-то три. Это их немного беспокоит, они капризничают. Даже ночью просыпаются и требуют есть, как когда-то в младенчестве. Днем же они, конечно, очень активны...
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Тройняшки! И вот уже прошел целый год
Реми, Рико и Ральф - мальчики, родившиеся 3 января в Клинике Тартуского университета. Они стали первыми близнецами этого года. Еще пара недель - и перед Крещением, когда завершается рождественский период, им исполнится год.