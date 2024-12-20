Женщина, страдающая редким заболеванием, примет участие в серии WRC

30-летняя Сомашини в последние годы участвовала в серии чемпионатов Европы, и у нее есть опыт участия в ралли Кубка мира. В новом году она примет участие в гонках в Монте-Карло, Швеции, Португалии, Финляндии, Испании и Италии.

Конечно, каждый раллийный гонщик хочет показать быстрое время на трассе. Сомашини тоже, но, помимо этого, у нее есть еще более важная цель. А именно, она хочет информировать людей о муковисцидозе. Это редкое наследственное заболевание обмена веществ, поражающее преимущественно легкие, дыхательные пути, поджелудочную железу, печень и кишечник. Сама женщина страдает от него с рождения.

«Стать раллийной гонщицей было моей детской мечтой. Это потребовало много решимости и страсти. Я рада доказать свои навыки на самом высоком уровне. Несмотря на проблемы со здоровьем, эта возможность теперь передо мной. Я чрезвычайно благодарна всем, кто поверил в мои мечты», - говорит Сомашини, чей штурман - Никола Арена.

Она знает, что конкуренция в серии чемпионата мира гораздо жестче, чем где-либо еще. Поэтому необходимо приложить больше усилий. «Из предыдущего опыта я знаю, что соревнования на самом высоком уровне требуют еще более тщательной подготовки, самоотдачи и упорного труда. «Я хочу отдать все силы, -говорит Сомашини. - Для меня это огромное достижение. В течение сезона я также планирую участвовать в отдельных этапах итальянской серии, чтобы поддерживать форму и соревновательный дух».