ГАЛЕРЕЯ Открытие нового Grossi: Олег Гросс прибыл на вертолете

Скидки по случаю открытия привлекли покупателей: магазин был полон людей. Новый Grossi расположен рядом с конкурентом - магазином Coop.

Владелец сети магазинов Grossi Toidukaubad Олег Гросс прибыл на открытие на вертолете. Ленту на церемонии открытия перерезали Олег Гросс и старейшина волости Камбья Алар Арукууск.

В честь сегодняшнего открытия по выгодным ценам предлагались куриные яйца, растительное масло и туалетная бумага. В Тарту и его окрестностях теперь есть три магазина Grossi: в Тырванди, Раади и в центре Тарту.