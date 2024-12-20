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ГАЛЕРЕЯ Открытие нового Grossi: Олег Гросс прибыл на вертолете

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Рядом с Тарту, в Тырванди, сегодня утром открылся магазин Grossi Toidukaubad. 

Скидки по случаю открытия привлекли покупателей: магазин был полон людей. Новый Grossi расположен рядом с конкурентом - магазином Coop.

Владелец сети магазинов Grossi Toidukaubad Олег Гросс прибыл на открытие на вертолете. Ленту на церемонии открытия перерезали Олег Гросс и старейшина волости Камбья Алар Арукууск.

В честь сегодняшнего открытия по выгодным ценам предлагались куриные яйца, растительное масло и туалетная бумага. В Тарту и его окрестностях теперь есть три магазина Grossi: в Тырванди, Раади и в центре Тарту.

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