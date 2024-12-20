Яан Тыниcсон (22 декабря 1868 - 3 июля 1941?) - выдающийся эстонский государственный деятель, несколько раз занимавший пост главы государства Эстонской Республики, а также должности министра иностранных дел и спикера Рийгикогу. Почти 40 лет он был владельцем, издателем и одним из ведущих авторов газеты Postimees.
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ИСТОРИЯ ⟩ О вкладе Яана Тыниссона в развитие эстонской журналистики
Газета Postimees под руководством Тыниссона стала важным центром общественной жизни Эстонии и города Тарту. Для Тыниссона она была не только способом воплощения его идей, но и инструментом для развития культуры, образования, продвижения трезвого образа жизни, поддержки сельского хозяйства и кооперативного движения.