ИСТОРИЯ О вкладе Яана Тыниссона в развитие эстонской журналистики

Газета Postimees под руководством Тыниссона стала важным центром общественной жизни Эстонии и города Тарту. Для Тыниссона она была не только способом воплощения его идей, но и инструментом для развития культуры, образования, продвижения трезвого образа жизни, поддержки сельского хозяйства и кооперативного движения.

Однако для Тыниссона Postimees была больше, чем просто газетой. Это была важная часть его жизни, которая должна была постоянно расти, становиться лучше и вызывать доверие. Он считал, что газета должна не только освещать события, но и указывать путь, просвещать людей и помогать строить будущее.