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ИСТОРИЯ О вкладе Яана Тыниссона в развитие эстонской журналистики

Перевод: Ева Ойжинская
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Яан Тыниссон и редакция газеты Postimees.
Яан Тыниссон и редакция газеты Postimees. иллюстрация: Postimees

Яан Тыниcсон (22 декабря 1868 - 3 июля 1941?) - выдающийся эстонский государственный деятель, несколько раз занимавший пост главы государства Эстонской Республики, а также должности министра иностранных дел и спикера Рийгикогу. Почти 40 лет он был владельцем, издателем и одним из ведущих авторов газеты Postimees.

Газета Postimees под руководством Тыниссона стала важным центром общественной жизни Эстонии и города Тарту. Для Тыниссона она была не только способом воплощения его идей, но и инструментом для развития культуры, образования, продвижения трезвого образа жизни, поддержки сельского хозяйства и кооперативного движения.

Однако для Тыниссона Postimees была больше, чем просто газетой. Это была важная часть его жизни, которая должна была постоянно расти, становиться лучше и вызывать доверие. Он считал, что газета должна не только освещать события, но и указывать путь, просвещать людей и помогать строить будущее.

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