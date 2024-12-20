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Лионель Месси может совершить неожиданный трансфер

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Лионель Месси.
Лионель Месси. Фото: Juan Mabromata

С лета 2023 года знаменитый футболист Лионель Месси играет в «Майами Интер». Сейчас СМИ сообщают, что, возможно, знаменитость сменит команду.

Как оказалось, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в аренде аргентинского гения до конца сезона. Он полагает, что появление Месси «поможет укрепить игру команды и вернуть ее на победный курс».

Дэвид Бэкхем, совладелец «Интер Майами», не против такого перехода, но только если с таким предложением согласится сам Месси.

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