Будьте осторожны: именно это вызывает больше всего пожаров в рождественские праздники

Казалось бы, всем известно, что нельзя оставлять горящие свечи без присмотра. Однако, как отмечает эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет, именно это - главная причина возникновения пожаров от свечей.

«Рядом с горящей свечой может находиться что-то легковоспламеняющееся: шторы, подсвечники, рождественские венки и т.п. Бывает также, что дети или домашние животные случайно опрокидывают свечу», - объясняет эксперт.

По ее словам, прежде чем зажечь свечу, нужно поставить ее на несгораемую подставку и убрать все горючие предметы поблизости - украшения и сухие рождественские венки: «Свечи нужно ставить подальше от штор и других легковоспламеняющихся предметов - мягкой мебели, скатертей, пластиковой техники, полок. Особенно опасно, если забытая горящая свеча упадет между предметами мебели - пожар может начаться не сразу, а когда все уже будут спать».

Детектор дыма - самая дешевая страховка жизни

По словам руководителя эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте, людям приходится постоянно напоминать о том, что установка детектора дыма в помещениях обязательна.

«Однако мало просто установить детектор - его нужно проверять минимум раз в год. Были случаи, когда при пожаре выяснялось, что детектор был установлен согласно правилам, но, к сожалению, не был в рабочем состоянии», - сказал Кирсисте.