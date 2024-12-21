Это несерьезно: в Нарве снова инициировали вотум недоверия Тоотсу

Недоверие председателю Стольфат было инициировано Центристской партией 19 декабря. Наталия Умарова, занимающая пост заместителя председателя, огласила соответствующее заявление на заседании.

Совсем недавно, после провалившегося вотума недоверия мэру Яану Тоотсу, центристы договорились о сотрудничестве с депутатами, покинувшими фракции Respekt и Narva 2.0, и сформировали новую коалицию. Предыдущий состав правящей коалиции, существовавший с ноября, распался вскоре после попытки отправить мэра в отставку. Из заметных решений этой группы можно выделить лишь избрание Татьяны Стольфат на пост председателя, что привело к смещению Ирины Янович.

Инициатива по выражению недоверия мэру исходила от Михаила Сальнухина, лидера фракции Narva 2.0. Однако текущий баланс сил в собрании делает отставку мэра маловероятной: у Narva 2.0 и Respekt даже на двоих недостаточно голосов для принятия такого решения. Аналогичная ситуация наблюдается и с вопросом о доверии Наталии Умаровой, предложение по которому поступило от Катри Райк, члена фракции Respekt.

Дальнейшее развитие событий остается неясным, так как новая коалиция пока не сделала публичных заявлений о своих целях и планах, а также не обнародовала коалиционный договор. Это вызывает сомнения у избирателей и подчеркивает аналогию с предыдущей коалицией, которая распалась, не успев показать свою программу действий.