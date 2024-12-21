В начале 2025 года на одном из заседаний Нарвского городского собрания депутаты намерены протолкнуть вотум недоверия сразу трем ключевым фигурам: председателю собрания Татьяне Стольфат, мэру Яану Тоотсу и заместителю председателя ГС Наталии Умаровой. Но что из этого выйдет, пока никому не ясно.
Это несерьезно: в Нарве снова инициировали вотум недоверия Тоотсу
Недоверие председателю Стольфат было инициировано Центристской партией 19 декабря. Наталия Умарова, занимающая пост заместителя председателя, огласила соответствующее заявление на заседании.
Совсем недавно, после провалившегося вотума недоверия мэру Яану Тоотсу, центристы договорились о сотрудничестве с депутатами, покинувшими фракции Respekt и Narva 2.0, и сформировали новую коалицию. Предыдущий состав правящей коалиции, существовавший с ноября, распался вскоре после попытки отправить мэра в отставку. Из заметных решений этой группы можно выделить лишь избрание Татьяны Стольфат на пост председателя, что привело к смещению Ирины Янович.
Инициатива по выражению недоверия мэру исходила от Михаила Сальнухина, лидера фракции Narva 2.0. Однако текущий баланс сил в собрании делает отставку мэра маловероятной: у Narva 2.0 и Respekt даже на двоих недостаточно голосов для принятия такого решения. Аналогичная ситуация наблюдается и с вопросом о доверии Наталии Умаровой, предложение по которому поступило от Катри Райк, члена фракции Respekt.
Дальнейшее развитие событий остается неясным, так как новая коалиция пока не сделала публичных заявлений о своих целях и планах, а также не обнародовала коалиционный договор. Это вызывает сомнения у избирателей и подчеркивает аналогию с предыдущей коалицией, которая распалась, не успев показать свою программу действий.
Депутат Яна Кондрашова заявила, что изначально было известно об очередных готовящихся вотумах. «Но наше мнение не изменилось: считаем работу мэра и зампредседателя недостаточно качественной. Вотум недоверия - это выражение недовольства работой чиновника или члена президиума городского собрания», считает Кондрашова.
По ее словам, впервые в этом году перед принятием бюджета не собралась на обсуждение предложений председателей комиссий бюджетная комиссия. «Заседание комиссии инициировали сами члены комиссии, а не председатель или зам. Считаем это серьезным упущением и надеемся, что в горсобрании есть депутаты, которые так же разделяют наше мнение», - заявила Кондрашова.
Напомним, что что идея создания коалиции между Respekt и Narva 2.0 вызвала волну негатива среди сторонников Райк и ее команды. Планировалось, что новая коалиция выразит вотум недоверия Тоотсу и заместителю председателя горсобрания Наталии Умаровой, а новым мэром станет Катри Райк. Но в итоге вотум провалился, а чуть позже из фракции Respekt ушли Владимир Жаворонков, Анна Коваленко, Андрей Яковлев.