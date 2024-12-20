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Многолетний руководитель Кассы по безработице уходит с должности

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Меэлис Паавел.
Меэлис Паавел. Фото: Mihkel Maripuu

Меэлис Паавел, который возглавлял Кассу по безработице в течение 23 лет, более не намерен претендовать на должность руководителя, пишут «Деловые ведомости».

«Было абсолютно правильно объявить открытый конкурс на должность председателя правления, такое решение вчера и принял совет. Технические детали, то есть когда именно начнется конкурс, еще уточняются», - сказал Паавел в четверг, добавив, что он в этом конкурсе участвовать не будет.

Меэлис Паавел руководил Кассой по безработице с момента ее основания в 2002 году, до этого он работал уездным старейшиной Йыгевамаа.

Подробнее читайте в dv.ee.

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