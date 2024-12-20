Многолетний руководитель Кассы по безработице уходит с должности

«Было абсолютно правильно объявить открытый конкурс на должность председателя правления, такое решение вчера и принял совет. Технические детали, то есть когда именно начнется конкурс, еще уточняются», - сказал Паавел в четверг, добавив, что он в этом конкурсе участвовать не будет.