Государственный суд в пятницу реабилитировал Хейки Терраса, которого Верховный суд Эстонской ССР в 1979 году признал виновным в различных преступлениях вместе с известным в криминальных кругах Имре Аракасом.
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Государственный суд признал осужденного жителя Эстонии борцом против оккупационного режима
Государственный суд реабилитировал Терраса за действия, которые можно интерпретировать как борьбу за независимость Эстонии или против несправедливости, нанесенной эстонскому народу. В то же время Государственный суд отказался реабилитировать Терраса в эпизодах, связанных с кражами, которые нельзя считать борьбой против оккупационного режима.