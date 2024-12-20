Государственный суд признал осужденного жителя Эстонии борцом против оккупационного режима

Государственный суд реабилитировал Терраса за действия, которые можно интерпретировать как борьбу за независимость Эстонии или против несправедливости, нанесенной эстонскому народу. В то же время Государственный суд отказался реабилитировать Терраса в эпизодах, связанных с кражами, которые нельзя считать борьбой против оккупационного режима.

Согласно Закону о реабилитации лиц, подвергшихся внесудебным репрессиям и необоснованно осужденным, Государственный суд вправе реабилитировать лиц, осужденных судами на территории Эстонии или бывшего СССР в период с 16 июня 1940 года по 20 августа 1991 года, по их ходатайству, если доказано, что основанием для осуждения были действия, связанные с борьбой за независимость Эстонской Республики или против несправедливости, нанесенной эстонскому народу.