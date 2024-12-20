Китай может отключить солнечные батареи Эстонии, предупреждает директор Департамента внешней разведки

Если Эстония не запретит использование китайских технологий в ключевых секторах экономики страны, Китай сможет не только шантажировать, но и отключать оборудование. Об этом агентству Reuters заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

«Если возникнет ситуация, когда Китай захочет подтолкнуть нас к принятию политического решения, а некоторые секторы на самом деле не находятся под нашим контролем, то это будет означать, что все это оборудование будет поддаваться манипуляциям из Китая», - сказал Розин.