Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Китай может отключить солнечные батареи Эстонии, предупреждает директор Департамента внешней разведки

Copy
Рабочий производит устройства для контроля качества электроэнергии на предприятии Zhejiang Jiahong Electric Power Technology Co., LTD в поселке Чжунгуань города Хучжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая, 13 ноября 2024 года.
Рабочий производит устройства для контроля качества электроэнергии на предприятии Zhejiang Jiahong Electric Power Technology Co., LTD в поселке Чжунгуань города Хучжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая, 13 ноября 2024 года. Фото: Www.imago-images.de

Генеральный директор Департамента внешней разведки Каупо Розин предупреждает о рисках, которые несет китайское оборудование, используемое в Эстонии при производстве электричества из солнечной энергии. Производство такого электричества постоянно растет. В феврале Эстония окончательно отключится от российского электричества.

Если Эстония не запретит использование китайских технологий в ключевых секторах экономики страны, Китай сможет не только шантажировать, но и отключать оборудование. Об этом агентству Reuters заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

«Если возникнет ситуация, когда Китай захочет подтолкнуть нас к принятию политического решения, а некоторые секторы на самом деле не находятся под нашим контролем, то это будет означать, что все это оборудование будет поддаваться манипуляциям из Китая», - сказал Розин.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх