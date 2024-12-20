Генеральный директор Департамента внешней разведки Каупо Розин предупреждает о рисках, которые несет китайское оборудование, используемое в Эстонии при производстве электричества из солнечной энергии. Производство такого электричества постоянно растет. В феврале Эстония окончательно отключится от российского электричества.
Для подписчиков
Китай может отключить солнечные батареи Эстонии, предупреждает директор Департамента внешней разведки
Если Эстония не запретит использование китайских технологий в ключевых секторах экономики страны, Китай сможет не только шантажировать, но и отключать оборудование. Об этом агентству Reuters заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.