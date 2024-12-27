«Каждый раз одно и то же»: почему зимой дороги Таллинна превращаются в грязное месиво?

На фоне мокрого снега и слякоти улицы Таллинна покрылись черной грязью, оставляющей следы на автомобилях, общественном транспорте и обуви горожан. Житель столицы недоумевает: чем именно обрабатывают дороги? Мы разобрались, какие материалы используют для борьбы с гололедом в Таллинне и какие альтернативы применяются в других странах.