На фоне мокрого снега и слякоти улицы Таллинна покрылись черной грязью, оставляющей следы на автомобилях, общественном транспорте и обуви горожан. Житель столицы недоумевает: чем именно обрабатывают дороги? Мы разобрались, какие материалы используют для борьбы с гололедом в Таллинне и какие альтернативы применяются в других странах.
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«Каждый раз одно и то же»: почему зимой дороги Таллинна превращаются в грязное месиво?
«Каждую зиму одно и то же! Все улицы покрыты этой грязной черной жижей из-за реагентов, которыми обрабатывают дороги. Машины моментально становятся черными, автобусы выглядят так, будто их не мыли годами. Выхожу из дома - на обуви сразу грязь, на машине - слои налипшей слякоти», - жалуется читатель Rus.Postimees Олег.