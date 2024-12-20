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ФОТО На Хийумаа открыли мемориальную скамью в честь эстонского солдата, погибшего в Украине

Перевод: Валерия Ермакова
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Сегодня в Кярдла на острове Хийумаа была открыта мемориальная скамья в честь эстонского добровольца Мартина Яэгера, погибшего летом этого года в Украине.

Идея установить скамью памяти принадлежала близким Мартина Яэгера. Ее открытие поддержали отделение Кайтселийта на Хийумаа, пожарная команда и волостная управа. До того как отправиться помогать Украине, Мартин Яэгер жил на Хийумаа, где занимался строительством деревянных домов и работал в пожарной команде Кярдла.

На скамье памяти выгравирована надпись:

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