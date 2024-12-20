ФОТО На Хийумаа открыли мемориальную скамью в честь эстонского солдата, погибшего в Украине

Идея установить скамью памяти принадлежала близким Мартина Яэгера. Ее открытие поддержали отделение Кайтселийта на Хийумаа, пожарная команда и волостная управа. До того как отправиться помогать Украине, Мартин Яэгер жил на Хийумаа, где занимался строительством деревянных домов и работал в пожарной команде Кярдла.