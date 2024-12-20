Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об обернувшимся мошенничеством знакомстве, а также о краже топлива. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о задымлении в многоквартирном доме и о съехавшем в кювет рейсовом автобусе.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Обернувшееся мошенничеством знакомство, задымление в многоквартирном доме, кража топлива
Насилие
В Кесклинне на улице Кай 30-летний мужчина причинил боль и телесные повреждения 21-летней женщине.
В Ласнамяэ на улице Лийкури 53-летний мужчина избил 27-летнего. Также в квартире в Ласнамяэ 46-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу.
В деревне Карилепа 31-летняя женщина ударила своего мужа острым предметом.
В ночь на 20 декабря полиция получила вызов в Нарве, где 21-летний мужчина во время ссоры душил свою сожительницу. Нападавший был задержан как подозреваемый в преступлении.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В неустановленный период с 21 октября по 18 ноября на строительном объекте в деревне Уускюла волости Рапла была похищен уплотнитель грунта Wacker Neuson. Ущерб составил 1700 евро.
Рано утром 19 декабря в волости Алутагузе было обнаружено, что из стоявшего грузовика Volvo украдено около 170 литров топлива. Ущерб составил 260 евро.
19 декабря в Кесклинне неизвестный украл рюкзак, в котором находились ноутбук HP Victus, планшет Apple iPad 11, стилус Apple Pencil и личные вещи. Причиненный ущерб составил около 2028 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.
Мошенничество
19 декабря 39-летний мужчина сообщил, что нашел на сайте www.jofogas.hu объявление о продаже аудиотехнического компонента Vitus Audio RI-100 и связался с продавцом. Мужчина оплатил товар, но так и не получил его. Причиненный ущерб составил 2700 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.
45-летний мужчина, проживающий в Тарту, обратился в полицию и сообщил, что 19 декабря ему позвонили якобы из электрокомпании и попросили ввести PIN-коды SMART-ID, чтобы проверить показания счетчика электроэнергии. Затем ему перезвонили и представились сотрудниками службы безопасности SMART-ID, заявив, что на его счете зафиксированы подозрительные транзакции и от его имени пытались оформить кредиты в нескольких местах. Чтобы получить доступ к своим деньгам, мужчину попросили снова войти на сайты микрокредитных организаций и ввести свои данные, что он и сделал. Все это время мошенники находились с ним на видеосвязи и инструктировали его. Ущерб от мошенничества составил около 3000 евро.
В полицию обратился 21-летний житель Нарвы, который познакомился с девушкой в группе Telegram. Они планировали вместе пойти на выставку, для чего девушка отправила мужчине ссылку для покупки билетов. Мужчина купил билеты, однако они так и не поступили на указанный адрес. После этого девушка порекомендовала ему связаться с продавцом билетов и выполнить необходимые действия для возврата денег. Однако возврат средств не удался, и с банковского счета мужчины было списано в общей сложности 405 евро.
Днем 19 декабря жительнице Кохтла-Ярве позвонил мошенник, заявив, что ее близкий родственник попал в аварию. Для разрешения ситуации женщина передала мошенникам у своей двери 5000 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четырех граждан России и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
19 декабря гражданину Республики Молдова 1990 года рождения было вынесено предписание покинуть Эстонию, и был установлен двухлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону, так как он с 26.11.2023 незаконно находился в Эстонии.
19 декабря пограничники на погранпункте «Лухамаа» при проверке документов гражданина России обнаружили, что он незаконно находился на территории Шенгенской зоны в течение пяти дней, из которых один день - в Эстонии. Ему было вынесено предписание о выезде, установлен шестимесячный запрет на въезд и наложен штраф в размере 200 евро.
Пожар
19 декабря около 22:24 в деревне Треймани, волость Хяэдемеесте, загорелись около 150 тюков сена. С помощью трактора тюки были разложены, и пожар удалось потушить к двум часам ночи. Причина возгорания пока неизвестна.
ДТП
19 декабря в 9:02 спасатели выехали на место ДТП в деревне Валгу-Ванамыйза волости Мярьямаа, где произошла авария с участием эвакуатора. Водитель выбрался самостоятельно, и ему оказывали помощь медики. Спасатели помогли поставить транспортное средство на колеса.
20 декабря в 7:21 в деревне Руусмяэ волости Рыуге на 23-м километре шоссе Козе-Кябли рейсовый автобус съехал в кювет. Люди смогли самостоятельно выбраться, по данным, поступившим в Спасательный департамент, никто не пострадал. Спасатели-добровольцы из Сухка помогли организовать буксировку.
Прочее
19 декабря в 19:08 обеспокоенная внучка сообщила из Хаапсалу с улицы Вахтра пыйк, что ее 77-летняя бабушка, вероятно, попала в беду, так как не отвечает на стук в дверь, а войти в квартиру невозможно. Спасатели через окно увидели лежащую на полу женщину, проникли в квартиру через окно, открыли дверь, после чего медики и внучка смогли оказать помощь пострадавшей.
19 декабря в 20:10 на улице Веэренни в Таллинне в одном из многоквартирных домов заметили дым и почувствовали запах угарного газа. Спасатели выяснили через окно, что в одной из квартир оставили горящий камин, но дома никого не было. Было проверено все здание, угрозы угарного газа не обнаружено.