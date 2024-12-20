СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Обернувшееся мошенничеством знакомство, задымление в многоквартирном доме, кража топлива

Насилие

В Кесклинне на улице Кай 30-летний мужчина причинил боль и телесные повреждения 21-летней женщине.

В Ласнамяэ на улице Лийкури 53-летний мужчина избил 27-летнего. Также в квартире в Ласнамяэ 46-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу.

В деревне Карилепа 31-летняя женщина ударила своего мужа острым предметом.

В ночь на 20 декабря полиция получила вызов в Нарве, где 21-летний мужчина во время ссоры душил свою сожительницу. Нападавший был задержан как подозреваемый в преступлении.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

В неустановленный период с 21 октября по 18 ноября на строительном объекте в деревне Уускюла волости Рапла была похищен уплотнитель грунта Wacker Neuson. Ущерб составил 1700 евро.

Рано утром 19 декабря в волости Алутагузе было обнаружено, что из стоявшего грузовика Volvo украдено около 170 литров топлива. Ущерб составил 260 евро.

19 декабря в Кесклинне неизвестный украл рюкзак, в котором находились ноутбук HP Victus, планшет Apple iPad 11, стилус Apple Pencil и личные вещи. Причиненный ущерб составил около 2028 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.

Мошенничество

19 декабря 39-летний мужчина сообщил, что нашел на сайте www.jofogas.hu объявление о продаже аудиотехнического компонента Vitus Audio RI-100 и связался с продавцом. Мужчина оплатил товар, но так и не получил его. Причиненный ущерб составил 2700 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.