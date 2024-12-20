Российская ракета упала в Киеве неподалеку от офиса Эстонского совета помощи беженцам

В пятницу утром Киев подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны России, в результате которого был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Сотни домов, десятки школ, детских садов и медицинских учреждений остались без отопления. В условиях, когда отопительная инфраструктура Украины продолжает подвергаться атакам, Эстонский совет помощи беженцам призывает поддержать украинские семьи, чтобы они смогли пережить зиму.

Миллионы людей по всей Украине ежедневно страдают от непрекращающихся атак. Семьи, живущие в районах, расположенных вблизи линии фронта, находятся в особенно тяжелом положении. Зима и постоянные обстрелы с каждым днем делают выживание в этих районах все сложнее. Чтобы облегчить ситуацию, Эстонский совет помощи беженцам распределяет зимнюю помощь в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, где доступ к основным услугам постоянно нарушен и многие люди не могут согреть свои дома в холодную погоду.

«Каждая атака напоминает нам о том, как важно продолжать оказывать помощь. Ситуация в прифронтовых районах особенно критична, а приход зимы еще больше усложнил задачу. К настоящему времени мы раздали зимнюю помощь более чем 3 000 семей, но каждое пожертвование жителей Эстонии поможет нам охватить еще больше людей, которые отчаянно нуждаются в этой помощи», - сказал руководитель Эстонского совета помощи беженцам.

В рамках кампании «1000 дней войны, 1000 теплых домов» Эстонский совет помощи беженцам до конца декабря собирает пожертвования, чтобы оказать столь необходимую помощь в отоплении семьям, находящимся вблизи линии фронта. Помощь рассчитана на весь зимний период, чтобы пострадавшие от войны люди могли купить отопительные материалы или оплатить счета за отопление.

За последние два года эстонцы продемонстрировали необычайную поддержку, но потребность в помощи в Украине по-прежнему велика. Нынешняя ситуация подчеркивает важность вклада каждого в продолжение помощи людям, пострадавшим от войны.

Эстонский совет помощи беженцам призывает всех сделать пожертвования, чтобы помочь украинским семьям пережить войну. Пожертвования можно сделать до конца декабря на сайте Эстонского совета помощи беженцам или по телефону 900 38 02 за 10 евро или 900 38 03 за 50 евро.