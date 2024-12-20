Компания по производству стеновых элементов подала заявление о банкротстве, десятки сотрудников останутся без работы

Член правления FRT Tootmine и один из владельцев AS Framm, Расмус Курм, пояснил, что процесс банкротства затрагивает только дочернюю компанию FRT Tootmine, которая производит стеновые и каркасные элементы на производственной площадке в Таллине, в районе Ласнамяэ. По результатам прошлого года продажи этих элементов составили половину оборота предприятия.

Остальная деятельность предприятия, включая производство товарного бетона, пустотных панелей и прессованных изделий, таких как тротуарные и стеновые камни, будет продолжаться на трех других производственных площадках в Маарду и Лагеди. В связи с подачей заявления о банкротстве дочерней компании предприятие, по словам Курма, планирует провести реструктуризацию в ближайшие месяцы, при этом основное внимание будет уделено бетону.