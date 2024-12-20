Дочерняя компания бетонного предприятия Framm - производитель бетонных стеновых и каркасных элементов AS FRT Tootmine - подала заявление о банкротстве в Харьюский уездный суд. Компания объяснила это решение тем, что в условиях нынешнего спада на строительном рынке ее деятельность стала экономически нерентабельной.
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Компания по производству стеновых элементов подала заявление о банкротстве, десятки сотрудников останутся без работы
Член правления FRT Tootmine и один из владельцев AS Framm, Расмус Курм, пояснил, что процесс банкротства затрагивает только дочернюю компанию FRT Tootmine, которая производит стеновые и каркасные элементы на производственной площадке в Таллине, в районе Ласнамяэ. По результатам прошлого года продажи этих элементов составили половину оборота предприятия.