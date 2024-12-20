«Бой тысячелетия». Как Усик и Фьюри готовятся к реваншу

На одной из встреч Усик попросил Фьюри подписать фотографию, на которой он наносит британцу удар по лицу во время первого боя. Фьюри без агрессии согласился подписать фото.

Усик держит в руках фото, подписанное Фьюри Фото: Getty Images

В целом атмосфера между двумя боксерами кажется спокойнее, чем перед первым поединком.

«Вы все бомжи. Я его нокаутирую. А вы двое будете работать на меня, таскать мои сумки», — так говорил весной Фьюри промоутеру Усика Александру Красюку и его менеджеру Эгису Климасу.

На этот раз оба бойца не провоцировали друг друга, хотя Тайсон и пощекотал Усика, оказавшись рядом с ним — как он объяснил, просто пытался разбавить формальную обстановку пресс-конференции.

На церемонии прибытия в Эр-Рияд также был момент, который привлек внимание журналистов: когда Фьюри выходил из самолета, Усик наблюдал за ним сверху, сидя в кабине пилота.

Усик заявил, что чувствует себя отлично и не сомневается в своей победе, хотя признает, что Фьюри — непростой соперник.

Планы Усика и Фьюри

«Я всю жизнь готовлюсь. После поединка я отдохнул неделю и снова уехал на подготовку. Уровень уверенности? Да у меня, слава Богу, все отлично, с уверенностью тоже все прекрасно», — сказал Усик на одной из конференций перед реваншем.