Предварительный анализ информации бортовых самописцев разбившегося в ноябре в Вильнюсе самолета DHL, также известных как «черные ящики», не выявил признаков незаконного вмешательства, сообщило в пятницу Министерство юстиции.
Для подписчиков
Черные ящики разбившегося в Вильнюсе самолета DHL не показали вмешательства
«Расследование безопасности, возглавляемое Отделом расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции, еще раз подтверждает, что предварительный анализ данных регистратора полетных данных Boeing 737-476 и речевого самописца кабины пилотов, а также сбор улик на месте крушения не выявили никаких признаков незаконного вмешательства», - говорится в сообщении министерства.