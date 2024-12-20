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Черные ящики разбившегося в Вильнюсе самолета DHL не показали вмешательства

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Полицейский на месте происшествия возле Вильнюсского аэропорта.
Полицейский на месте происшествия возле Вильнюсского аэропорта. Фото: Lukas Balandis/BNS/Reuters/Scanpix

Предварительный анализ информации бортовых самописцев разбившегося в ноябре в Вильнюсе самолета DHL, также известных как «черные ящики», не выявил признаков незаконного вмешательства, сообщило в пятницу Министерство юстиции.

«Расследование безопасности, возглавляемое Отделом расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции, еще раз подтверждает, что предварительный анализ данных регистратора полетных данных Boeing 737-476 и речевого самописца кабины пилотов, а также сбор улик на месте крушения не выявили никаких признаков незаконного вмешательства», - говорится в сообщении министерства.

Данные с обоих самописцев были просканированы в Лаборатории звукозаписи и авионики Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий Германии.

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