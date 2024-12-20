Черные ящики разбившегося в Вильнюсе самолета DHL не показали вмешательства

«Расследование безопасности, возглавляемое Отделом расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции, еще раз подтверждает, что предварительный анализ данных регистратора полетных данных Boeing 737-476 и речевого самописца кабины пилотов, а также сбор улик на месте крушения не выявили никаких признаков незаконного вмешательства», - говорится в сообщении министерства.