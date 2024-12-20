Министерство регионального развития и сельского хозяйства отправило на согласование постановление, которое вступит в силу с февраля 2025 года и введет новые предельные цены на железнодорожные билеты. Чтобы снизить перегрузку в поездах в часы пик, с февраля стоимость билетов на поезда, отправляющиеся в это время, будет повышена.
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Повышение цен на билеты – решение министерства для борьбы с перегрузкой в поездах в часы пик
«При формировании цен на билеты будет уделено больше внимания решению проблемы перегрузки в часы пик, особенно на дальних маршрутах, а также стимулированию использования менее загруженных рейсов за счет более низкой стоимости билетов. Это поможет улучшить общий опыт пассажиров и эффективно использовать существующий подвижной состав», - сказал руководитель отдела общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрес Руубас.