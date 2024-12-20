Повышение цен на билеты – решение министерства для борьбы с перегрузкой в поездах в часы пик

С 6 января можно будет путешествовать поездом из Таллинна в Вильнюс.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства отправило на согласование постановление, которое вступит в силу с февраля 2025 года и введет новые предельные цены на железнодорожные билеты. Чтобы снизить перегрузку в поездах в часы пик, с февраля стоимость билетов на поезда, отправляющиеся в это время, будет повышена.