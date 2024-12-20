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Повышение цен на билеты – решение министерства для борьбы с перегрузкой в поездах в часы пик

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С 6 января можно будет путешествовать поездом из Таллинна в Вильнюс.
С 6 января можно будет путешествовать поездом из Таллинна в Вильнюс. Фото: Margus Ansu

Министерство регионального развития и сельского хозяйства отправило на согласование постановление, которое вступит в силу с февраля 2025 года и введет новые предельные цены на железнодорожные билеты. Чтобы снизить перегрузку в поездах в часы пик, с февраля стоимость билетов на поезда, отправляющиеся в это время, будет повышена.

«При формировании цен на билеты будет уделено больше внимания решению проблемы перегрузки в часы пик, особенно на дальних маршрутах, а также стимулированию использования менее загруженных рейсов за счет более низкой стоимости билетов. Это поможет улучшить общий опыт пассажиров и эффективно использовать существующий подвижной состав», - сказал руководитель отдела общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрес Руубас.

Согласно проекту постановления о тарифах на билеты, с 3 февраля максимальная стоимость билетов на пригородные маршруты I зоны (Таллинн-Пяскюла, Таллинн-Лаагри, Таллинн-Вальдеку, Таллинн–Вессе) составит 2,20 евро (в 2024 году - 1,80 евро). Стоимость билетов во II-V зонах (например, Вессе-Тапа, Вальдеку-Рапла, Лаагри-Турба, Лаагри-Кейла, Лаагри-Палдиски, Лаагри-Клоогаранна) останется без изменений.

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