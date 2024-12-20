Собаке удалось в жестокой схватке одолеть волка

Хозяин собаки, живущий в деревне Кабила в Вильяндимаа, Марко Рейманн рассказал Союзу охотников, что нападение произошло в минувшие выходные.

«К счастью, собака осталась жива, а что стало с волком - не знаю. Кажется, немецкая овчарка оказалась равным противником», - похвалил своего питомца хозяин.

По словам Рейманна, во время драки был порван ошейник собаки. «Я нашел во дворе три-четыре места, где они сражались, - отметил он. - На этот раз это был одинокий волк. Если бы их было больше, они бы съели собаку».

Хотя собака получила травмы в схватке с волком, она выжила, уже выходит на улицу, ест и восстанавливается. Рейманн также сообщил, что это уже одиннадцатая собака в этом районе, которая в этом году столкнулась с нападением волков. «Через пару дней после этого случая в 3-4 километрах отсюда волки унесли еще двух собак», - сказал он.

Подобная ситуация произошла и в деревне Вастемыйза в эту среду.

«Мы вечером спокойно смотрели телевизор, а собака была на улице. Вдруг услышали удар в стену дома», - рассказал хозяин собаки Тамбет Союзу охотников.

Собаке удалось вовремя спрятаться на террасе, но она упала у двери террасы. «Я пошел посмотреть, что происходит, и увидел большой серый волчий силуэт. Сразу же забрал собаку в дом, - добавил Тамбет. - Собака, к счастью, осталась цела и успела убежать от волка». Однако хозяин уверен, что волки вернутся: «В последнее время мы организуем дежурство с соседями».

Член правления Союза охотников Прийт Вахтрамяэ отметил, что проблема стала довольно серьезной. «Эти деревни практически находятся на территории стаи Карьясоо, которая продолжает нападать на деревенских собак, - сказал он и добавил, что волки расширили область своих поисков пищи. - Вчера ночью мы услышали, что в деревне Аукси волки унесли собаку».