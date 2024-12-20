Департамент транспорта предупреждает: вечером дороги станут скользкими

По состоянию на вторую половину дня в пятницу, 20 декабря, поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно мокрая, местами влажная. В Харьюмаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа идут дожди. Центр управления движением Департамента транспорта просит по возможности не ездить по колеям, чтобы избежать аквапланирования. Температура воздуха и на поверхности дорог немного выше нуля.