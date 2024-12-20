Поздно вечером и ночью температура воздуха упадет ниже нуля градусов, мокрые и влажные поверхности дорог покроются льдом и станут скользкими.
Департамент транспорта предупреждает: вечером дороги станут скользкими
По состоянию на вторую половину дня в пятницу, 20 декабря, поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно мокрая, местами влажная. В Харьюмаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа идут дожди. Центр управления движением Департамента транспорта просит по возможности не ездить по колеям, чтобы избежать аквапланирования. Температура воздуха и на поверхности дорог немного выше нуля.
По прогнозу, вечером по многим регионам ожидаются дожди, на островах и севере страны также мокрый снег и снег. Местами также ожидаются туманы и наледь. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. После полуночи облачность рассеется, температура воздуха упадет до 3 градусов мороза, на осадки станут реже.
На дорогах ожидается высокий риск гололедицы.