В пятницу вечером на Петербургском шоссе в Таллинне образовалась огромная пробка в районе перекрестка с улицей Бетоони.
Грузовик сбил несколько столбов на Петербургском шоссе в Таллинне
Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент на Петербургском шоссе произошел в пятницу в районе 16:30.
42-летний водитель на грузовике Scania врезался сразу в несколько столбов.
Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, точную степень которого выявит экспертиза.
По сведениям полиции, в результате ДТП никто не пострадал.
Движение в направлении центра Таллинна сильно затруднено и регулируется полицией вручную.