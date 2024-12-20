Грузовик сбил несколько столбов на Петербургском шоссе в Таллинне

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент на Петербургском шоссе произошел в пятницу в районе 16:30.

42-летний водитель на грузовике Scania врезался сразу в несколько столбов.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, точную степень которого выявит экспертиза.

Фото: Erakogu

По сведениям полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

Движение в направлении центра Таллинна сильно затруднено и регулируется полицией вручную.