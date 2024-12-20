Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Грузовик сбил несколько столбов на Петербургском шоссе в Таллинне

Copy
Сбитый столб на Петербургском шоссе.
Сбитый столб на Петербургском шоссе. Фото: PPA

В пятницу вечером на Петербургском шоссе в Таллинне образовалась огромная пробка в районе перекрестка с улицей Бетоони.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент на Петербургском шоссе произошел в пятницу в районе 16:30.

42-летний водитель на грузовике Scania врезался сразу в несколько столбов.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, точную степень которого выявит экспертиза.

Фото статьи
Фото: Erakogu

По сведениям полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

Движение в направлении центра Таллинна сильно затруднено и регулируется полицией вручную.

Комментарии
Copy
Наверх