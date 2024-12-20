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Суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в жестоком убийстве

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Фото статьи
Фото: Mailiis Ollino

После заседания 12 декабря Пярнуский окружной суд продолжил рассматривать вопрос о том, разрешить ли одному из несовершеннолетних выйти на свободу во время судебного разбирательства, при этом он должен был оставаться под электронным наблюдением и не покидать дом. Однако суд принял решение не освобождать подростка из-под стражи.

Между тем выяснилось, что подросток мог употреблять наркотики во время нахождения под стражей.

25 августа рано утром двое подростков, 15 и 16 лет, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, проникли в дом 59-летнего местного жителя в деревне Таммисте и жестоко избили его до смерти. На прошлой неделе они предстали перед судом на предварительном слушании.

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