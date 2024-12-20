Суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в жестоком убийстве

После заседания 12 декабря Пярнуский окружной суд продолжил рассматривать вопрос о том, разрешить ли одному из несовершеннолетних выйти на свободу во время судебного разбирательства, при этом он должен был оставаться под электронным наблюдением и не покидать дом. Однако суд принял решение не освобождать подростка из-под стражи.