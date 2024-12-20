Ножевая атака в школе в столице Хорватии: погиб ребенок, есть раненые

«Я слышал от сестры, что у входа в школу никого не было, и что нападавший сначала ворвался в классную комнату первоклассников, а затем - к пятиклассникам», - цитирует агентство 14-летнего Филипа, который учится в вечернюю смену.

Родители нескольких учеников рассказали телеканалу HRT, что дети как раз закончили завтракать, когда они увидели молодого человека, избивавшего мальчика, и их охватила паника.

Выжившие жертвы нападения находятся в больнице. Речь идет о пятерых детях и, по разным данным, об одном или двух учителях.

Преступник пытался покончить с собой

Нападавшему 18-19 лет - данные о его возрасте у разных СМИ также расходятся. Известно, что он сбежал с места преступления и попытался спрятаться в расположенном неподалеку медицинском учреждении, а затем - покончить жизнь самоубийством с помощью того же ножа. Полиция арестовала его.

Молодой человек был бывшим учеником той же школы и жил по соседству, рассказал журналистам глава МВД Хорватии Давор Божинович. Министр добавил, что у нападавшего было диагностировано психическое расстройство, и год назад он уже предпринимал попытку суицида.