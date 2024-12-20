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В Лапландии в ходе трагической аварии погибли туристы

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На дорогах в Лапландии (иллюстративное фото).
На дорогах в Лапландии (иллюстративное фото). Фото: BO AMSTRUP/Lehtikuva/AP/Scanpix

На севере Финляндии столкнулись автобус и микроавтобус, перевозившие туристов из Китая и Сингапура. Двое погибли, несколько человек получили ранения, сообщает местная полиция.

Трагическая авария произошла накануне после обеда недалеко от города Рованиеми в Лапландии, где расположена знаменитая на весь мир деревня Санта-Клауса.

Двое погибших скончались на месте. Несколько человек из 37 пострадавших были доставлены в больницу.

По данным полиции, водитель микроавтобуса подозревается в нарушении правил дорожного движения.

Представители финской полиции находятся в постоянном контакте с посольствами Китая и Сингапура.

Точные обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

Известно, однако, что накануне дорожное движение в районе Рованиеми было сильно затруднено из-за снегопада.

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