В Лапландии в ходе трагической аварии погибли туристы

Трагическая авария произошла накануне после обеда недалеко от города Рованиеми в Лапландии, где расположена знаменитая на весь мир деревня Санта-Клауса.

Двое погибших скончались на месте. Несколько человек из 37 пострадавших были доставлены в больницу.

По данным полиции, водитель микроавтобуса подозревается в нарушении правил дорожного движения.

Представители финской полиции находятся в постоянном контакте с посольствами Китая и Сингапура.

Точные обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

Известно, однако, что накануне дорожное движение в районе Рованиеми было сильно затруднено из-за снегопада.