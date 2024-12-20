На севере Финляндии столкнулись автобус и микроавтобус, перевозившие туристов из Китая и Сингапура. Двое погибли, несколько человек получили ранения, сообщает местная полиция.
В Лапландии в ходе трагической аварии погибли туристы
Трагическая авария произошла накануне после обеда недалеко от города Рованиеми в Лапландии, где расположена знаменитая на весь мир деревня Санта-Клауса.
Двое погибших скончались на месте. Несколько человек из 37 пострадавших были доставлены в больницу.
По данным полиции, водитель микроавтобуса подозревается в нарушении правил дорожного движения.
Представители финской полиции находятся в постоянном контакте с посольствами Китая и Сингапура.
Точные обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить правоохранительным органам.
Известно, однако, что накануне дорожное движение в районе Рованиеми было сильно затруднено из-за снегопада.