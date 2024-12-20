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Водитель пытался избежать столкновения, но слетел в кювет

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В пятницу вечером на шоссе между Абья-Палуоя и Каркси-Нуйа в Вильяндимаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовик слетел в кювет.

Около 17:50 в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что в селе Атика в кювет съехал грузовой автомобиль.

По предварительным данным, водитель грузовика пытался избежать столкновения с вывернувшей из-за поворота машиной, но не справился с управлением и выехал с проезжей части на обочину.

К счастью, водитель грузовика не пострадал и был трезв.

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