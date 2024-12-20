«Неуважение к нашей стране и гражданам». Стоит ли ждать полной блокировки YouTube в России?

IT-эксперт и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (в реестре «иноагентов») отмечает, что это уже третья волна замедления YouTube в России.

Впервые власти начали ограничивать видеохостинг этим летом. Сначала «Ростелеком» объяснил снижение скорости загрузки видео «техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google». Официальная версия заключалась в том, что после ухода корпорации из страны прекратилось обновление и обслуживание ее оборудования .

Но уже в конце месяца Александр Хинштейн (на тот момент председатель думского комитета по информационной политике) признал, что власти намеренно замедляют работу сервиса. Вскоре после его заявления трафик YouTube упал на 38%.

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Вторая волна, уже не такая значительная, пришла в середине ноября. Падение трафика началось после того, как Владимир Путин «пообещал разобраться» с замедлением сервиса режиссеру Карену Шахназарову. По словам Шахназарова, это произошло после их встречи в Кремле, на которой режиссер сказал президенту, что ограничивать YouTube «нецелесообразно».

Новый виток замедления также оказался вписан в политический контекст. Трафик видеохостинга начал падать накануне «Итогов года» с Владимиром Путиным — мероприятия, во время которого он отвечал на вопросы граждан и журналистов.

Как власти объясняют неполадки в работе YouTube?