СМИ: Трамп потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5%

По сведениям Financial Times, избранный президент США Дональд Трамп собирается потребовать от остальных стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Это означает, что нынешний целевой показатель расходов на оборону для стран-членов Североатлантического альянса может вырасти более чем вдвое.

На сегодня по меньшей мере 2% от ВВП на оборону тратят 23 из 32 членов НАТО.

При этом до 5% не дотягивают даже лидеры по оборонным расходам, в числе которых Польша.

Информированные источники утверждают, что Трамп собирается начать торги с минимального порога в 3,5% от ВВП.

По сведениям инсайдеров, идея Трампа состоит в том, чтобы увязать увеличение расходов на оборону с более выгодными для союзников условиями торговли с США.

Ранее избранный президент США не раз угрожал выходом страны из НАТО, если остальные члены Североатлантического альянса будут скупиться на оборонные расходы.