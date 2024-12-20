Британия рассматривает возможность отправить в Украину своих военных инструкторов

Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность отправки британских военнослужащих в Украину для помощи в подготовке ее вооруженных сил.

Накануне министр обороны Джон Хили прибыл в Киев на встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Подробности их встречи не сообщаются, известно только, что стороны обсуждали возможности для оказания большей поддержки Украине в новом году.

Источники Би-би-си в Министерстве обороны подтверждают, что в качестве одной из таких возможностей Британия рассматривает возможную отправку своих военных инструкторов, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил.

Хили, по словам источников, не исключает такую возможность.

«Детали нашего совместного украинского плана должны оставаться, скажем так, недоступными для президента Путина», — сказал сам Хили в комментарии Би-би-си.

Также в четверг Британия объявила, что согласован новый пакет помощи Украине стоимостью в 225 млн фунтов стерлингов. Эти средства главным образом предназначены на увеличение количества дронов, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны.

Украинские военные на учениях на британском военном полигоне на севере Англии Фото: AFP

Британцы еще с 2022 года обучают украинских солдат, но на своей территории. На территории Украины инструктаж проводит небольшая группа британских военных медиков.

Британия ищет способы обеспечить Украине максимально сильную позицию до того, как свой пост в Белом доме займет Дональд Трамп, который не раз обещал положить конец войне максимально быстро.