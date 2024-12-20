Кибератака Хакеры получили доступ к данным тысяч сотрудников Valio

Финский производитель молочной продукции Valio подвергся кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к личной информации тысяч сотрудников.

Судя по всему, хакерам теперь известны имена работников, их номера социального страхования, информация о зарплате и номера счетов, передает Yle.

Жертвами утечки, которая случилась 12 декабря, могли стать более 5000 сотрудников Valio и ее дочерних компаний в Финляндии.

Никакой информации о том, что кибератака затронула эстонское подразделение Valio, до сих пор нет.

Злоумышленники проникли в систему финской фирмы через аккаунт компании Vincit, которая предоставляет Valio ИТ-услуги.

Руководство Valio уже обратилось в полицию, офис омбудсмена по защите данных и Финское агентство транспорта и связи.

Как отмечают эксперты, подобную атаку, когда она исходит со стороны доверенного партнера, очень сложно отразить.

По их словам, пока ничто не указывает на то, что Valio или Vincit серьезно пренебрегли безопасностью своих данных, или что руководство Valio можно было бы обвинить в халатности.