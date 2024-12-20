На рождественской ярмарке в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель машины задержан. По уточненным данным, в результате теракта погибли не менее двух человек, в том числе ребенок. Кроме того, 68 человек пострадали, передает DW.
Фото и видео ⟩ Теракт на рождественской ярмарке в Германии: автомобиль въехал в толпу, преступник – врач из Саудовской Аравии (6)
Около 19:00 по местному времени черный внедорожник BMW проехал через барьеры перед рынком и сбил нескольких человек. По словам очевидцев, злоумышленник объезжал территорию рынка зигзагами, видимо, для того, чтобы поразить как можно больше посетителей, сообщает местное издание Volksstimme.
Очевидец рассказал dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt («Старый рынок») в центре города находится много машин скорой помощи и медиков.
По словам пресс-секретаря правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе, которого цитирует агентство dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге «вероятно, был террористическим нападением».
MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф направляется в Магдебург.
Злоумышленник - врач из Саудовской Аравии
Как пишет газета Welt, злоумышленник - мужчина 1974 года рождения. Он - врач из Саудовской Аравии, который приехал в Германию в 2006 году.
Еженедельник Der Spiegel уточняет, что 50-летний подозреваемый Талеб А. - врач-психиатр и -психотерапевт. Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала об нем еще в марте 2019 года: «Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. У него есть статус политического беженца».
По данным издания Die Welt, мужчина проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в Германии. По месту жительства подозреваемого на момент публикации проходили обыски. Газета нашла в соцсетях профиль пользователя Taleb Al Abdulmohsen, который подходит под описание на основе перечисленных выше данных.
Активная деятельность в соцсетях
Как пишет Der Spiegel, Талеб А. годами активно участвовал в опубликовании сообщений в соцсетях. В частности, давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как им бежать из этой страны. Кроме того, у него был собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии.
По данным немецкой прессы, полиция не имела сведений о том, что Талеб А. разделяет исламистские взгляды. Между тем, как выяснил Der Spiegel, восемь дней назад в одном американском блоге, враждебно относящемся к исламу, появилось видеоинтервью с Талебом А. На протяжении 45 минут он утверждает следующее: германское государство проводит скрытую «секретную операцию» с целью охоты по всему миру за отошедшими от ислама уроженцами Саудовской Аравии, чтобы «уничтожить их жизнь». В то же время сирийские джихадисты получают в Германии убежище, заявляет он.
В ноябре мужчина опубликовал в соцсети X так называемые «требования либеральной саудовской оппозиции». Первым пунктом значилось: «Германия должна защитить свои границы от нелегальной миграции. Выяснилось, что политика открытых границ была планом Меркель (экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. - Ред) по исламизации Европы».
Преступник-одиночка
«По имеющимся сейчас данным, это преступник-одиночка. Так что для города, по текущей оценке, больше нет опасности, поскольку мы смогли задержать его (вероятного преступника - прим.ред.) и сейчас проводятся все следственные действия», - заявил Райнер Хазелофф. Случившееся в Магдебурге он назвал «катастрофой для города Магдебурга, для федеральной земли и для Германии в целом».
Саудовская Аравия выразила Германии соболезнования в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Магдебурге.