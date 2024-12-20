Активная деятельность в соцсетях

Как пишет Der Spiegel, Талеб А. годами активно участвовал в опубликовании сообщений в соцсетях. В частности, давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как им бежать из этой страны. Кроме того, у него был собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии.

По данным немецкой прессы, полиция не имела сведений о том, что Талеб А. разделяет исламистские взгляды. Между тем, как выяснил Der Spiegel, восемь дней назад в одном американском блоге, враждебно относящемся к исламу, появилось видеоинтервью с Талебом А. На протяжении 45 минут он утверждает следующее: германское государство проводит скрытую «секретную операцию» с целью охоты по всему миру за отошедшими от ислама уроженцами Саудовской Аравии, чтобы «уничтожить их жизнь». В то же время сирийские джихадисты получают в Германии убежище, заявляет он.

В ноябре мужчина опубликовал в соцсети X так называемые «требования либеральной саудовской оппозиции». Первым пунктом значилось: «Германия должна защитить свои границы от нелегальной миграции. Выяснилось, что политика открытых границ была планом Меркель (экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. - Ред) по исламизации Европы».

Преступник-одиночка

«По имеющимся сейчас данным, это преступник-одиночка. Так что для города, по текущей оценке, больше нет опасности, поскольку мы смогли задержать его (вероятного преступника - прим.ред.) и сейчас проводятся все следственные действия», - заявил Райнер Хазелофф. Случившееся в Магдебурге он назвал «катастрофой для города Магдебурга, для федеральной земли и для Германии в целом».

Саудовская Аравия выразила Германии соболезнования в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Магдебурге.