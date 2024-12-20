ТЕРАКТ Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Германии: ecть погибший

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает в пятницу, 20 декабря, новостное агентство dpa. Преступник задержан, передает агентство.

Около 19:00 по местному времени черный внедорожник BMW проехал через барьеры перед рынком и сбил нескольких человек. По словам очевидцев, злоумышленник объезжал территорию рынка зигзагами, видимо, для того, чтобы поразить как можно больше посетителей, сообщает местное издание Volksstimme.

Как передает медиакомпания MDR со ссылкой на полицию, погиб как минимум один человек.

Координационный центр экстренных служб Магдебурга в ответ на запрос AFP сообщил, что число пострадавших составляет «от 60 до 80 человек».

Очевидец рассказал dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt («Старый рынок») в центре города находится много машин скорой помощи и медиков.

Территория ярмарки оцеплена полицией.

По словам пресс-секретаря правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе, которого цитирует агентство dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге «вероятно, был террористическим нападением».

MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф направляется в Магдебург.