Водитель на пешеходном переходе сбил женщину и скрылся с места ДТП

В пятницу, 20 декабря, в 7.36 в Силламяэ на перекрестке улиц Кеск и Толстого автомобиль Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившую дорогу 40-летнюю женщину. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая сама обратилась в больницу.

В 17.22 в Таллинне на перекрестке Нымме-теэ и улицы Ряэгу 66-летний мужчина на автомобиле Toyota поворачивал налево и наехал на 27-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

Около 18.15 в Раквере у дома на Нортсу-теэ,1 также на нерегулируемом пешеходному переходе 27-летний мужчина на автомобиле BMW сбил переходившую дорогу 53-летнюю женщину. Медики скорой помощи на месте оказали пострадавшей первую помощь. Госпитализация не потребовалась.