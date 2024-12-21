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Фото Опасный маневр: грузовик вылетел в кювет

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В пятницу, 20 декабря, около шести часов вечера на шоссе Валга-Уулу в Вильяндимаа недалеко от Абья-Палуоя в волости Мульги произошло ДТП:  грузовик DAF с прицепом вылетел с дороги.

По словам водителя грузовика, его начал обгонять другой грузовик, но в этом время он также заметил приближающуюся навстречу машину. Чтобы грузовик смог спокойно проехать, он прижался к обочине и начал притормаживать.

Край дороги был очень мягким, водитель потерял управление и грузовик вылетела в кювет. Грузовик погряз в земле и благодаря этому остался на колесах.

Водитель не пострадал.

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