В пятницу, 20 декабря, около шести часов вечера на шоссе Валга-Уулу в Вильяндимаа недалеко от Абья-Палуоя в волости Мульги произошло ДТП: грузовик DAF с прицепом вылетел с дороги.
Фото ⟩ Опасный маневр: грузовик вылетел в кювет
По словам водителя грузовика, его начал обгонять другой грузовик, но в этом время он также заметил приближающуюся навстречу машину. Чтобы грузовик смог спокойно проехать, он прижался к обочине и начал притормаживать.
Край дороги был очень мягким, водитель потерял управление и грузовик вылетела в кювет. Грузовик погряз в земле и благодаря этому остался на колесах.
Водитель не пострадал.