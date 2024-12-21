Сегодня, 21 декабря, в 3.30 ночи в волости Пыхья-Сакала в Кобрувере были замечены волки, пишет местный житель Эйнар Трейер.
Еще одна жертва: ночью волки напали на собаку
Собака Трейера стала жертвой нападения.
«К счастью, я услышал визги собаки и вышел на улицу посмотреть. Я увидел, как собаку утащили со двора, в лес. Мы пошли следом и тогда собаку отпустили», - описывает ночные события владелец.
По словам Эйнара, волки погрызли ошейник собаки и повредили ей шею, но, к счастью, верный друг семьи остался жив.