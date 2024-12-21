«Ему было сорок, а не 16…»: как 15-летняя девушка сбежала от мужчины, с которым познакомилась в Facebook

«Когда я добралась до "Синих гор" в Огре, моя маленькая мечта превратилась в большой кошмар. Моя подруга проводила меня до места, где я должна была встретиться с парнем, но, идя через пешеходный переход, я поняла, что человек, который меня там ждал, был не тем, с кем я три месяца переписывалась», - говорит Линда.

Линду встретил мужчина крупного телосложения, которому было лет сорок, а не шестнадцать, как он рассказывал девушке в переписке в Facebook.

«Я была очень встревожена, но в состоянии шока не могла ничего ни сказать, ни сделать, поэтому продолжала идти в его сторону. Мне было страшно, но я не хотела убегать. Он вел себя так, как будто все в порядке. Складывалось впечатление, что я должна была знать, что он меня встретит, а не мой ровесник», - продолжает рассказ Линда.