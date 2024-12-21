Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам после встречи с премьер-министром Эстонии Кристьяном Михалом, что, несмотря на отсутствие результатов от его предыдущего разговора с президентом России Владимиром Путиным, он готов вновь провести переговоры ради достижения мира.

При этом глава правительства Германии подчеркнул, что Россия должна вывести войска с территории Украины. В преддверии внеочередных выборов в Германии все последние заявления канцлера в России рассматриваются исключительно через призму избирательной кампании и сопровождаются соответствующей реакцией.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина может выбрать между продолжением войны и началом мирных переговоров, нельзя считать удачным. Глава внешнеполитического ведомства США упускает из виду, что у Украины никогда не было подобного выбора. Дополняют эту ситуацию и хаотичные высказывания о возможной отправке миротворцев в Украину, что лишь усиливает недоумение президента России и побуждает его продолжать военное и информационное давление.