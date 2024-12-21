Нельзя считать удачным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина может выбрать между продолжением войны или началом переговоров о мирном соглашении, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Шольц готов повторно обсудить мир с Путиным, несмотря на неудачу предыдущих переговоров
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам после встречи с премьер-министром Эстонии Кристьяном Михалом, что, несмотря на отсутствие результатов от его предыдущего разговора с президентом России Владимиром Путиным, он готов вновь провести переговоры ради достижения мира.
При этом глава правительства Германии подчеркнул, что Россия должна вывести войска с территории Украины. В преддверии внеочередных выборов в Германии все последние заявления канцлера в России рассматриваются исключительно через призму избирательной кампании и сопровождаются соответствующей реакцией.
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина может выбрать между продолжением войны и началом мирных переговоров, нельзя считать удачным. Глава внешнеполитического ведомства США упускает из виду, что у Украины никогда не было подобного выбора. Дополняют эту ситуацию и хаотичные высказывания о возможной отправке миротворцев в Украину, что лишь усиливает недоумение президента России и побуждает его продолжать военное и информационное давление.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила о кибератаках на базы данных украинских государственных учреждений. По ее словам, это крупнейшая кибератака со стороны России с 2022 года. Часть атак оказалась успешной, что привело к сбоям в работе нескольких министерств. Пострадавшие ведомства уже сообщили, какие услуги временно недоступны. Однако работа ни одного из министерств не была полностью парализована, и большая часть услуг остается доступной. Подчеркивается, что деятельность Министерства обороны не пострадала.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина прекратит транзит российского газа в Европу 1 января в 07:00 утра. Попытки провести переговоры о продлении транзитного соглашения через посредничество Азербайджана не увенчались успехом. На самом деле остается непонятным, почему Украина должна обеспечивать России возможность финансировать войну против нее за счет доходов от продажи газа.
По сообщениям украинских СМИ, в ночь на 20 декабря дроны, использованные в ходе атаки на столицу Украины, попали в склад одной из логистических компаний. Владельцы торговой сети сообщили, что на складе хранились замороженные продукты. Более важно то, что в последние месяцы российские дроны не могли поразить наземные цели в Киевской области.
Российская армия каждую ночь проводит атаки с использованием иранских дронов. По данным на текущий момент, в результате сегодняшней ночной атаки были повреждены жилые дома в Харькове и Запорожье. В обоих городах несколько человек получили ранения.
Активность российских атак на фронтах существенно не снизилась. Интенсивность действий тактической авиации колеблется, что, вероятно, связано с погодными условиями.
- На Курском направлении украинские войска, предположительно, нанесли удар управляемой ракетой HIMARS по месту сосредоточения российских войск в районе города Рыльск (примерно в 40–50 км от линии фронта). В российской соцсети попытались приписать этот удар ракетам ATACMS. В настоящее время четко прослеживается информационная политика, направленная на то, чтобы связать как можно больше ударов с ракетами, поставленными США, Великобританией и Францией.
- Наступление российской армии вчера также было очень активным, но безрезультатным. Нетрудно предположить, что российское командование пытается добиться решающего успеха к началу нового года.
- На Харьковском направлении в районе города Волчанск происходили позиционные бои низкой интенсивности.
- На Купянском и Лиманском направлениях активность российских атак несколько снизилась, и ситуация остается без изменений.
- На Северском направлении наступательный потенциал российской армии временно исчерпан. Посмотрим, удастся ли найти резервы для начала более серьезного наступления.
- К западу от Бахмута активизировались атаки российских подразделений в городе Часов Яр, но достоверной информации об изменении линии фронта нет. Более активными, но также безрезультатными, были атаки российских войск в городе Торецк.
- На Покровском направлении темпы наступления российской армии не снизились, и давление на украинскую оборону остается очень сильным. Вчера украинские силы сумели сдержать атаки. На юго-запад от Донецка интенсивность российских наступательных действий остается стабильно высокой, и в некоторых точках удалось улучшить позиции, однако значительного продвижения добиться не удалось. Украинское командование категорически опровергло распространяющиеся в соцсетях сообщения об окружении одной из небольших украинских воинских частей.
- На южном фронте российская армия остается пассивной. Бои за острова на Днепре продолжаются, но новых попыток российских войск высадиться на правом берегу не было. Важно отметить, что у России недостаточно сил для форсирования Днепра крупными подразделениями, особенно зимой. Однако российское командование может попытаться создать небольшой плацдарм, чтобы сбить с толку украинские войска. С политической точки зрения такой шаг был бы выгоден России. Небольшой плацдарм на правом берегу помог бы создать иллюзию успеха и уравновесить в медиа-пространстве украинские операции на левом берегу, где расположены оккупированные территории Херсонской области.
Россия могла бы усилить информационную кампанию на стратегическом уровне, создавая впечатление, что ее армия способна вновь форсировать Днепр и продвигаться на запад. В политическом мышлении России за последние 400 лет Днепр символизировал границу цивилизации. Для украинского командования любая отчаянная попытка российской армии пересечь Днепр в зимних условиях представляла бы благоприятную возможность нанести противнику серьезные потери.
Одновременно с ростом активности российских атак за последнюю неделю увеличились и потери. Ежедневно из строя выходит численность, эквивалентная более чем одной бригаде. Большинство атак проводится пехотными подразделениями при поддержке легкой бронетехники. Танки используются реже, и их потери составляют от пяти до десяти единиц в сутки. Потери бронемашин превышают 20 единиц в день. В аналогичных масштабах теряются и артиллерийские системы.
Пехота доставляется на поле боя, а боеприпасы перевозятся, в том числе, на обычных микроавтобусах и грузовиках, что приводит к ежедневной потере около сотни таких транспортных средств.