Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Агентство окружающей среды выдало штормовое предупреждение для юго-запада страны

Copy
Шторм.
Шторм. Фото: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Агентство окружающей среды выдало штормовое предупреждение второго уровня по Сааремаа и Пярнумаа.

В первой половине дня в субботу вдали от побережья поднимется юго-западный и южный ветер порывами до 17, на Сааремаа и в Пярнумаа, а также в районе Рижского залива до 25 м/с.

В течение дня температура воздуха поднимется, снег и мокрый снег перейдут в дожди, высокий риск наледи. На Хийумаа порывы ветра в первой половине дня будут достигать 20–23 м/с.

По остальной стране дали предупреждение о ветре и гололедице первой степени. В первой половине дня поднимется юго-западный и южный ветер порывами до 17 м/с. В течение дня температура воздуха поднимется мокрый снег перейдет в дождь, вероятность наледи высокая.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх