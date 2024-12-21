Агентство окружающей среды выдало штормовое предупреждение для юго-запада страны

В первой половине дня в субботу вдали от побережья поднимется юго-западный и южный ветер порывами до 17, на Сааремаа и в Пярнумаа, а также в районе Рижского залива до 25 м/с.

В течение дня температура воздуха поднимется, снег и мокрый снег перейдут в дожди, высокий риск наледи. На Хийумаа порывы ветра в первой половине дня будут достигать 20–23 м/с.

По остальной стране дали предупреждение о ветре и гололедице первой степени. В первой половине дня поднимется юго-западный и южный ветер порывами до 17 м/с. В течение дня температура воздуха поднимется мокрый снег перейдет в дождь, вероятность наледи высокая.