ПАДЕНИЕ ГОДА Михаил Кылварт – политик, сдавший центристскую крепость в Таллинне

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

Из всех мэров, что были у эстонской столицы за последние 19 лет, лишь Таави Аас никогда не имел амбиций занять в Центристской партии руководящую роль. Эдгар Сависаар (1950-2022) и Юри Ратас всегда претендовали на то, чтобы быть политиками государственного масштаба. Особенно это касалось Сависаара, который на посту мэра мог действовать и звучать как политик общегосударственного значения.

Последнее в течение нескольких лет удавалось и Михаилу Кылварту, чей политический вес подтверждался его личными результатами на выборах. В 2023 году у него возникло желание стать лидером одной из самых популярных в стране партий, что указывало на очевидный расчет однажды сменить мэрское кресло на премьерское. Первое ему удалось, однако дальнейшее развитие событий не только обрушило его планы на Тоомпеа, но и стоило в 2024 году позиций в «нижнем Таллинне».

Недовольные новым курсом Центристской партии, те ее члены, что поддерживали на выборах председателя не Кылварта, а Танеля Кийка, стали покидать партию. Это существенно ослабило не только центристскую фракцию в Рийгикогу, но и аппарат центристов в Таллинне. Этим воспользовались Партия реформ, соцдемы, «Ээсти 200» и «Отечество», создав новую коалицию, которой удалось отстранить центристов от столичной власти.