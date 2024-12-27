Лидер центристов Михаил Кылварт в апреле был смещен с должности мэра Таллинна. С 2005 года этот пост неизменно удерживала Центристская партия, и хотя в свое время его по разным причинам покидали Эдгар Сависаар, Юри Ратас и Таави Аас, именно Кылварту суждено было стать символом завершения центристской эпохи управления Таллинном.
ПАДЕНИЕ ГОДА ⟩ Михаил Кылварт – политик, сдавший центристскую крепость в Таллинне
С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».
Из всех мэров, что были у эстонской столицы за последние 19 лет, лишь Таави Аас никогда не имел амбиций занять в Центристской партии руководящую роль. Эдгар Сависаар (1950-2022) и Юри Ратас всегда претендовали на то, чтобы быть политиками государственного масштаба. Особенно это касалось Сависаара, который на посту мэра мог действовать и звучать как политик общегосударственного значения.
Последнее в течение нескольких лет удавалось и Михаилу Кылварту, чей политический вес подтверждался его личными результатами на выборах. В 2023 году у него возникло желание стать лидером одной из самых популярных в стране партий, что указывало на очевидный расчет однажды сменить мэрское кресло на премьерское. Первое ему удалось, однако дальнейшее развитие событий не только обрушило его планы на Тоомпеа, но и стоило в 2024 году позиций в «нижнем Таллинне».
Недовольные новым курсом Центристской партии, те ее члены, что поддерживали на выборах председателя не Кылварта, а Танеля Кийка, стали покидать партию. Это существенно ослабило не только центристскую фракцию в Рийгикогу, но и аппарат центристов в Таллинне. Этим воспользовались Партия реформ, соцдемы, «Ээсти 200» и «Отечество», создав новую коалицию, которой удалось отстранить центристов от столичной власти.
Потеря этого актива стала болезненной для центристов и закономерно ассоциируется с Кылвартом, «сдавшим крепость». Тем не менее далеко не всякое падение исключает возможность нового подъема, и успешные усилия Кылварта по возвращению в большую игру уже можно было заметить в уходящем 2024 году.
Со временем рейтинг центристов перестал падать и сейчас колеблется между 12 и 14 процентами. Конечно, 20-25 процентов, как было еще пять лет назад, без поддержки эстоноязычных избирателей, разочаровавшихся в партии, ожидать не приходится. В новом году Михаила Кылварта подстерегает еще одна опасность: Госсуд примет окончательное решение по коррупционному делу девелоперского проекта Porto Franco, где среди обвиняемых бывший генсек Центристской партии Михаил Корб и сама партия как юридическое лицо. В случае обвинительного приговора на партию может быть наложен миллионный штраф, что повлечет за собой тяжелейшее финансовое положение.
В любом случае, пока стабилизации партии способствовали и нестандартные идеи самого Кылварта. Например, привлечение в ряды Центристской партии избранного в Европарламент по списку партии EKRE Яака Мадисона, ранее позиционировавшего себя как эстонского националиста-консерватора.