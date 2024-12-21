В Латвии 76 граждан России получили приказ покинуть страну

Количество выездов и приказов о выезде меняется ежедневно. К середине декабря было издано 76 приказов об отъезде. Из них 25 были исполнены.

Также было принято 14 решений о принудительной высылке, шесть из которых были исполнены.

Как ранее сообщалось, у 1016 граждан России была запрошена информация о причинах, почему они не выполнили требования закона и не подали документы на получение ВНЖ. Также PMLP просило этих граждан России предоставить информацию о планируемой дате выезда, если у них больше нет оснований для получения ВНЖ.

Гражданам РФ выдается предписание о выезде в течение 30 дней. Если человек не покинет территорию Латвии в этот срок, будет приниматься решение о принудительном выдворении.

Согласно Закону об иммиграции срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знания госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.