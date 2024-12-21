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Сравнение цен на морские путешествия по Эстонии и Европе: куда недорого отправиться в 2025 году?

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Фото статьи
Фото: Madis Veltman

Конец года заставляет многих задуматься о путешествиях следующим летом - отправиться ли исследовать европейские воды или рискнуть поехать дальше. Недавнее исследование Euronews и FerryGoGo дает представление о стоимости паромных поездок по Европе. А как обстоят дела в Эстонии?

Согласно данным Euronews и FerryGoGo, средняя стоимость паромного путешествия для двух человек с автомобилем в высокий сезон составляет 1017 евро, что немного меньше, чем в 2024 году. Это снижение частично связано с включением в исследование новых, более коротких маршрутов.

Однако соотношение цены и качества стало менее однозначным: стоимость за километр выросла на 7 центов. Например, такие маршруты, как Портсмут-Кан и Портсмут–Джерси, хотя и короче, и дешевле, но имеют более высокую цену за километр.

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