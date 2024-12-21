Сравнение цен на морские путешествия по Эстонии и Европе: куда недорого отправиться в 2025 году?

Согласно данным Euronews и FerryGoGo, средняя стоимость паромного путешествия для двух человек с автомобилем в высокий сезон составляет 1017 евро, что немного меньше, чем в 2024 году. Это снижение частично связано с включением в исследование новых, более коротких маршрутов.