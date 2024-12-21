По данным Центра надзора за движением, водители часто используют противотуманные фары в ситуациях, которые этого не оправдывают.
Центр надзора за движением: использование противотуманных фар часто неоправданно
«Использование противотуманных фар улучшает видимость на грунтовых дорогах на 20-30 метров и увеличивает освещенную зону, но не расширяет ее, - говорится в сообщении центра. Зрачок глаза адаптируется к сильному свету перед автомобилем и сужается, а зрение водителя вдаль ухудшается. В зависимости от типа фар ближнего света, используемых на автомобиле, сочетание ближнего света и противотуманных фар может привести к тому, что водитель не сможет видеть в темноте дальше 20-30 метров. К сожалению, хорошо освещенный носовой конус создает иллюзию, что теперь вы видите дальше, и что благодаря более широкой освещенной области можете раньше заметить животных, перебегающих дорогу».
Центр надзора за движением пояснил, что при скорости 90 км/ч автомобиль преодолевает 25 метров за секунду, и, учитывая время реакции в одну секунду, сочетание ближнего и противотуманного света создает ситуацию, когда водитель, заметив препятствие на дороге в темноте, просто лучше видит, во что он собирается врезаться, поскольку, к сожалению, не хватает пространства для реакции и действий.
«Многие автомобили используют лампы одинаковой мощности для ближнего и противотуманного света. Совместное использование ближнего и противотуманного света отвлекает внимание встречного водителя, и это значительно усиливается, когда дорожное покрытие мокрое или обледенелое, из-за дополнительного света, отраженного от поверхности дороги», - отметил центр.
Согласно правилам дорожного движения, передние противотуманные фары можно включать вместе с фарами во время движения в случае плохой видимости из-за тумана или дождя. Однако при определенных условиях передние противотуманные фары можно использовать и вместо фар ближнего света.
«Автомобиль, конечно, хорошо выглядит в темноте, но освещенная зона в 20-30 метров означает, что в этом случае автомобиль не должен двигаться со скоростью более 50 км/ч, - пояснил центр. - Если для улучшения видимости необходимо использовать противотуманные фары, следует также внести коррективы в выбор скорости. Максимально допустимая скорость предназначена для движения в хороших дорожных условиях и при хорошей видимости».
Назначение противотуманных фар - освещать дорогу в плохих погодных условиях из-под тумана у поверхности дороги и уменьшать отражение света от тумана или снега, которое может возникнуть при использовании фар ближнего света. По мнению центра, использование противотуманных фар стоит рассматривать, когда видимость в плохих погодных условиях составляет менее 100 метров. Плохой видимостью не считается время, когда солнце светит на другой стороне земного шара.
«Когда полиция указывает на неправильное использование фар, находятся водители, которые не знают, как поменять фары на своем автомобиле, а также пытаются объяснить, что автомобиль таким образом настроили в представительстве и что они не могут сами потушить фары. В большинстве автомобилей использование противотуманных фар в качестве индикатора на самом деле хорошо видно водителю на дисплее», - заявил центр и попросил использовать фары в нужное