Центр надзора за движением: использование противотуманных фар часто неоправданно

«Использование противотуманных фар улучшает видимость на грунтовых дорогах на 20-30 метров и увеличивает освещенную зону, но не расширяет ее, - говорится в сообщении центра. Зрачок глаза адаптируется к сильному свету перед автомобилем и сужается, а зрение водителя вдаль ухудшается. В зависимости от типа фар ближнего света, используемых на автомобиле, сочетание ближнего света и противотуманных фар может привести к тому, что водитель не сможет видеть в темноте дальше 20-30 метров. К сожалению, хорошо освещенный носовой конус создает иллюзию, что теперь вы видите дальше, и что благодаря более широкой освещенной области можете раньше заметить животных, перебегающих дорогу».

Центр надзора за движением пояснил, что при скорости 90 км/ч автомобиль преодолевает 25 метров за секунду, и, учитывая время реакции в одну секунду, сочетание ближнего и противотуманного света создает ситуацию, когда водитель, заметив препятствие на дороге в темноте, просто лучше видит, во что он собирается врезаться, поскольку, к сожалению, не хватает пространства для реакции и действий.

«Многие автомобили используют лампы одинаковой мощности для ближнего и противотуманного света. Совместное использование ближнего и противотуманного света отвлекает внимание встречного водителя, и это значительно усиливается, когда дорожное покрытие мокрое или обледенелое, из-за дополнительного света, отраженного от поверхности дороги», - отметил центр.