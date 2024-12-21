В Эстонии тысячи людей получают государственную поддержку или бесплатную юридическую помощь через бюро Hugo.legal. Компания объявила, что эта важная услуга прекратится уже в этом году. Тем, кто нуждается в помощи, рекомендуется как можно быстрее подать заявление.
Последняя возможность: государство прекращает предоставление важной юридической услуги
В чем дело?
Малообеспеченные люди в Эстонии могут получить бесплатную или льготную юридическую помощь за счет государства. Для этого есть два пути:
- Обратиться напрямую к поставщику услуг.
- Подать заявление в суд на получение государственной юридической помощи, которую затем предоставляют адвокаты.
Основным поставщиком услуг является бюро Hugo.Legal. Его руководитель Эркки Писуке сообщил, что с нового года больше нельзя будет получить льготного адвоката в суде по семейным делам, связанным с правами детей. Последние заявления будут приниматься до конца декабря.
По словам Писуке, это связано с окончанием договора с Министерством юстиции и неопределенностью относительно будущего государственной юридической помощи.
По словам Писуке, договор с государством составляет около 750 000 евро в год. «Договор заканчивается в апреле 2025 года, и другие услуги продолжают работать, но мы больше не сможем брать на себя судебное представительство. Все заявления, которые поступят в этом году, мы примем, но с нового года в суде представлять не будем - консультации останутся», - пояснил Писуке.
Этой услугой пользуется около 1000 человек в месяц, и 40% из них обращаются по семейным делам. Система устроена так, что первые 2 часа консультации бесплатны, а затем помощь предоставляется на льготных условиях - 45 евро в час. Для сравнения, рыночная цена часа работы адвоката составляет 150-200 евро плюс НДС.
Эркки Писуке отметил, что проблема заключается в неопределенности со стороны Министерства юстиции. У них есть три варианта: либо продлить контракт с компанией, либо объявить новый государственный тендер на бесплатную юридическую помощь, либо полностью прекратить предоставление бесплатной юридической помощи. Писуке подчеркнул, что не знает, какое решение примет министерство.
Он также указал, что если будет объявлен новый конкурс, его нужно провести как можно быстрее, так как технически новый поставщик услуг должен приступить к работе уже 1 мая. Времени на организацию процесса остается совсем немного.
Министерство юстиции прокомментировало ситуацию так: «Мы обеспечиваем людям доступ к юридической помощи через конкурсы и выделяем поддержку для первичных юридических консультаций для отдельных групп населения».
В настоящее время действуют следующие договоры:
- Общая юридическая помощь - договор с OÜ HUGO, заключенный с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2024 года, продлен до 30 апреля 2025 года.
- Юридическая помощь пожилым людям - договор с Союзом пенсионеров Эстонии (Eesti Pensionäride Ühenduste Liit), заключенный до 31 декабря 2024 года и продленный до 31 декабря 2025 года.
- Юридическая помощь людям с особыми потребностями - договор с Союзом людей с ограниченными возможностями Эстонии (Eesti Puuetega Inimeste Koda), заключенный с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2025 года. Процесс продления этого договора еще продолжается.