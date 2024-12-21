Последняя возможность: государство прекращает предоставление важной юридической услуги

В чем дело ?

Малообеспеченные люди в Эстонии могут получить бесплатную или льготную юридическую помощь за счет государства. Для этого есть два пути:

Обратиться напрямую к поставщику услуг .

к . Подать заявление в суд на получение государственной юридической помощи , которую затем предоставляют адвокаты .

Основным поставщиком услуг является бюро Hugo.Legal. Его руководитель Эркки Писуке сообщил, что с нового года больше нельзя будет получить льготного адвоката в суде по семейным делам, связанным с правами детей. Последние заявления будут приниматься до конца декабря.

По словам Писуке, это связано с окончанием договора с Министерством юстиции и неопределенностью относительно будущего государственной юридической помощи.

По словам Писуке, договор с государством составляет около 750 000 евро в год. «Договор заканчивается в апреле 2025 года, и другие услуги продолжают работать, но мы больше не сможем брать на себя судебное представительство. Все заявления, которые поступят в этом году, мы примем, но с нового года в суде представлять не будем - консультации останутся», - пояснил Писуке.

Этой услугой пользуется около 1000 человек в месяц, и 40% из них обращаются по семейным делам. Система устроена так, что первые 2 часа консультации бесплатны, а затем помощь предоставляется на льготных условиях - 45 евро в час. Для сравнения, рыночная цена часа работы адвоката составляет 150-200 евро плюс НДС.