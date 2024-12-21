ВИДЕО Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Пострадали 30 человек

Из-за ракетного удара в Тель-Авиве объявили воздушную тревогу в 3:44 ночи (4:44 мск). В Армии обороны Израиля сообщили, что «попытки перехвата не увенчались успехом».

По последним данным, 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения из-за выбитых стекол, а 14 человек получили ушибы, когда направлялись в укрытия.

В соцсетях опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент удара.

Как отмечает The Times of Israel, это уже второй ракетный удар, который хуситы нанесли по Израилю в последние дни.

После атаки хуситов 19 декабря ЦАХАЛ нанес авиаудары по позициям группировки в Йемене, в том числе в столице страны Сане. Израильские военные источники сообщили, что удары были направлены на то, чтобы парализовать работу всех трех портов, используемых группировкой.