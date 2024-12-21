Хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ночь на 21 декабря, сообщило издание The Times of Israel. Ракета упала в парке на юге города, пишет «Медуза».
ВИДЕО ⟩ Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Пострадали 30 человек
Из-за ракетного удара в Тель-Авиве объявили воздушную тревогу в 3:44 ночи (4:44 мск). В Армии обороны Израиля сообщили, что «попытки перехвата не увенчались успехом».
По последним данным, 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения из-за выбитых стекол, а 14 человек получили ушибы, когда направлялись в укрытия.
В соцсетях опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент удара.
ראשוני: שריפה פרצה בתל אביב כנראה בעקבות הירי מתימן | לכל העדכונים >>> https://t.co/s35YXgWTOI@AnnaPines_ @hadasgrinberg pic.twitter.com/8HnzAAcS9K— כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2024
Как отмечает The Times of Israel, это уже второй ракетный удар, который хуситы нанесли по Израилю в последние дни.
После атаки хуситов 19 декабря ЦАХАЛ нанес авиаудары по позициям группировки в Йемене, в том числе в столице страны Сане. Израильские военные источники сообщили, что удары были направлены на то, чтобы парализовать работу всех трех портов, используемых группировкой.