Орпо: восточная граница Финляндии останется закрытой на неопределенный срок

Перед встречей лидеров ЕС в Лапландии, которая пройдет в эти выходные, Орпо заявил СМИ, что восточная граница Финляндии останется закрытой на неопределенный срок.

Орпо пояснил, что на практике это означало бы, что Россия больше не будет пропускать мигрантов к границе без необходимых въездных документов. По его словам, сейчас известно, что Россия продолжит пропускать мигрантов к пограничным пунктам, если их откроют.