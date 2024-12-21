Открыть восточную границу Финляндии невозможно, пока не будет достигнуто взаимопонимание с Россией, заявил глава финского правительства Петтери Орпо, пишет Rus.ERR со ссылкой на yle.
Орпо: восточная граница Финляндии останется закрытой на неопределенный срок
Перед встречей лидеров ЕС в Лапландии, которая пройдет в эти выходные, Орпо заявил СМИ, что восточная граница Финляндии останется закрытой на неопределенный срок.
Границу или отдельные пограничные пункты нельзя будет открыть до достижения взаимопонимания с Россией, передает слова Орпо финская служба новостей Yle.
Орпо пояснил, что на практике это означало бы, что Россия больше не будет пропускать мигрантов к границе без необходимых въездных документов. По его словам, сейчас известно, что Россия продолжит пропускать мигрантов к пограничным пунктам, если их откроют.