Танель, который добровольцем пошел воевать за Украину, погиб на фронте осенью прошлого года. После этого его мать несколько раз посетила Украину и теперь убеждена, что Танель поступил правильно, когда отправился помогать украинцам.
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Postimees в Украине ⟩ Мать погибшего эстонского солдата: за правое дело нужно бороться!
Танель и телом, и душой был солдатом. За правое дело, за дело, в которое веришь всем сердцем, такие люди, если это необходимо, вполне могут и умереть. Так говорит Райли, мать Танеля.
Райли радостно рассказывает о Танеле. Много смеется. Ее жизнерадостность удивительна и заразительна.
«Для того чтобы мне впасть в депрессию, надо слишком много, - говорит 51-летняя Райли спокойным и бодрым голосом. - Кажется, предел еще не достигнут. Но я надеюсь, что ничего такого страшного больше не случится».
Для Райли это «такое страшное» означает не только Танеля.