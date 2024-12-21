КОЛОНКА POSTIMEES Рождественское чудо, которое мы создаем сами

Каждый, кто следит за новостями, невольно задается вопросом: может ли все стать еще хуже? Мир вокруг, как в Эстонии, так и за границей, полон пророков, предсказывающих всевозможные катастрофы.

Но есть простой способ справиться с этим. На время Рождества забудьте о беспокойствах внешнего мира и сосредоточьтесь на своих близких. Современное Рождество во многом отошло от своего изначального религиозного значения - празднования дня рождения Иисуса Христа. Вряд ли все, кто отмечает Рождество, помнят об этом.

Но, возможно, это и не так важно. Главное - быть рядом с близкими и дарить им радость. Иногда даже не нужны подарки - достаточно просто увидеться и поговорить.

Не стоит забывать, что для многих семей Рождество - единственное время в году, когда они могут собраться вместе. Многие эстонцы сейчас живут или учатся за границей, и хотя современные технологии позволяют общаться лицом к лицу через экраны, ничто не заменит встречи вживую. Родители часто прилагают немало усилий, чтобы встретиться со своими детьми на Рождество. Давайте ценить эти моменты и уважать их старания.

Рождество - это также время для заработка. Нередко можно услышать жалобы на коммерциализацию праздника, особенно когда торговые центры начинают подготовку за несколько месяцев до его наступления. Но что в этом плохого? Никто ведь не обязан покупать подарки.