В этом году Рождество приходит в непростое время, и тем важнее находить радость в простых вещах и внутри себя - ведь именно это делает праздник по-настоящему светлым.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Рождественское чудо, которое мы создаем сами
Каждый, кто следит за новостями, невольно задается вопросом: может ли все стать еще хуже? Мир вокруг, как в Эстонии, так и за границей, полон пророков, предсказывающих всевозможные катастрофы.
Но есть простой способ справиться с этим. На время Рождества забудьте о беспокойствах внешнего мира и сосредоточьтесь на своих близких. Современное Рождество во многом отошло от своего изначального религиозного значения - празднования дня рождения Иисуса Христа. Вряд ли все, кто отмечает Рождество, помнят об этом.
Но, возможно, это и не так важно. Главное - быть рядом с близкими и дарить им радость. Иногда даже не нужны подарки - достаточно просто увидеться и поговорить.
Не стоит забывать, что для многих семей Рождество - единственное время в году, когда они могут собраться вместе. Многие эстонцы сейчас живут или учатся за границей, и хотя современные технологии позволяют общаться лицом к лицу через экраны, ничто не заменит встречи вживую. Родители часто прилагают немало усилий, чтобы встретиться со своими детьми на Рождество. Давайте ценить эти моменты и уважать их старания.
Рождество - это также время для заработка. Нередко можно услышать жалобы на коммерциализацию праздника, особенно когда торговые центры начинают подготовку за несколько месяцев до его наступления. Но что в этом плохого? Никто ведь не обязан покупать подарки.
К тому же, если Рождество способствует росту экономики за счет увеличения потребления, почему это должно восприниматься негативно?
Кроме того, нет ничего плохого в том, что некоторые люди подрабатывают, примеряя на себя роль Деда Мороза и даря радость другим.
Для детей, возможно, не так важны горы подарков, как ощущение рождественского чуда. Важно, чтобы Дед Мороз и гномы казались настоящими, а дети чувствовали, что заслужили подарок своим хорошим поведением. Стоит заметить, что в Рождестве есть и воспитательный аспект. Хотя кнут уже не совсем вписывается в современную педагогику, рождественское чудо - это не просто рассказ стихов в обмен на подарок.
И, конечно, рождественские угощения. Postimees может лишь напомнить: знайте меру в еде и напитках. Рождество - это не соревнование в обжорстве. Праздничный стол стоит накрывать так, чтобы все приготовленное было съедено, а не отправлено в контейнер для мусора. В Эстонии есть семьи и люди, которые не могут позволить себе ни гор мяса, ни изобилия салатов. Пусть рождественское чудо придет и к ним.
Вряд ли кто-то 2000 лет назад мог представить, как будет выглядеть Рождество в современном мире. И вряд ли кто-то может предсказать, каким оно будет через 2000 лет. Но главное - чтобы рождественское чудо сохранилось.
Postimees желает всем счастливого Рождества и радостных моментов в кругу близких!