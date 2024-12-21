Банк Citadele провел опрос среди жителей Эстонии, Латвии и Литвы, выясняя, кто в их семьях планирует и выполняет такие рождественские дела, как украшение дома, приготовление еды и выбор подарков.
ОПРОС ⟩ Кто отвечает за подготовку к Рождеству? В этой стране мужчины и пальцем не шевельнут
По данным исследования банка Citadele, из всех стран Балтии именно в Эстонии обязанности между полами распределены наиболее равномерно.
«Как и ожидалось, в большинстве случаев этим занимаются женщины. Например, в Эстонии 12% респондентов отметили, что все подобные дела лежат исключительно на женщинах, а 29% указали, что в основном этим занимаются женщины. То есть, по мнению 41% жителей Эстонии, ответственность за подготовку к праздникам в первую очередь лежит на женщинах», - рассказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.
42% опрошенных считают, что такие обязанности разделяются между мужчинами и женщинами, и лишь 3% указали, что этим занимаются мужчины.
Хакиайнен добавила, что в Эстонии распределение обязанностей между полами все же равномернее, чем в соседних странах. Если в Эстонии 41% респондентов считают, что ответственность за подготовку к Рождеству лежит на женщинах, то в Латвии это мнение разделяют 49%, а в Литве - целых 64%.
«Интересный результат опроса заключается в том, что мужчины уверены, что они вносят гораздо больший вклад, чем считают женщины. Так, 54% мужчин считают, что обязанности распределяются между полами равномерно, в то время как с таким утверждением согласны только 31% женщин. Кроме того, среди мужчин 26% считают, что основная нагрузка лежит на женщинах, тогда как среди женщин так ответили 56%, - сказала Хакиайнен. - Причиной может быть то, что на долю женщин часто приходится «невидимая» работа - например, задачи, связанные с планированием, результат которых может быть очевиден не сразу. Поэтому женщины вполне обоснованно ощущают, что их нагрузка в рождественский период увеличивается».
По словам Хакиайнен, важно помнить, что подготовка к Рождеству - это не только украшение дома и выбор подарков, но и тщательное планирование бюджета: «Подготовка к праздникам часто становится значительным финансовым испытанием - подарки, еда и украшения могут составить значительную часть декабрьских расходов семьи».
Поэтому важно, чтобы пары обсудили приоритеты и то, как распределить расходы. Совместные решения помогут избежать как финансовой перегрузки, так и возможного напряжения в отношениях, которое может возникнуть, если один из партнеров ощущает, что вся ответственность лежит только на нем или на ней.
Заказанный банком Citadele экспресс-опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в трех странах Балтии. Участие в нем приняли 1500 человек.