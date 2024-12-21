Фото «Приезжайте быстрее. Машина съехала в реку!»

Когда спасатели прибыли на место, стало ясно, что, к счастью, автомобиль на самом деле все-таки не оказался в реке. Однако машина съехала со скользкой дороги.

В любом случае спасатели помогли машине вернуться на дорогу. С людьми, к счастью, все в порядке.

По словам спасателей, из-за гололеда им самим было очень сложно удержаться на этом участке дороги. Спасатели Аравете напоминают, что дороги скользкие. Особенно второстепенные участки дорог. «Пожалуйста, будьте осторожны!» - призывают они.

Этот инцидент завершился без печальных последствий еще и потому, что на этом участке дороги водитель ехал очень медленно.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен также подтвердила, что в пятницу, незадолго до 14.00, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Сяэскюла в волость Ярва недалеко от озера Преэдику автомобиль вылетел с дороги, владелец не может его своими силами вернуть на дорогу и машина была нестабильной.

«Полиция на происшествие не отреагировала, поскольку никто не пострадал, однако спасатели помогли машине вернуться со склона на дорогу. На месте происшествия дорога была скользкой», - добавила пресс-секретарь полиции.