ЯРКАЯ ПЕРСОНА ГОДА Фигурист Александр Селевко получил историческую медаль и закрутил иностранный роман

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

В середине января, когда Александр Селевко возвращался в Эстонию с ЧЕ по фигурному катанию с серебряной медалью, в аэропорту его встречали не только родные и друзья, но и толпа журналистов. Скромный по натуре спортсмен неожиданно стал фигурой номер один не только в мире спорта, но и в светской хронике.

Обсуждали всё, даже костюм, в котором серебряный призер появился на президентском приеме по случаю Дня независимости Эстонии. Впрочем, туда Селевко пришел со своим младшим братом Михаилом. Отношения между братьями-фигуристами и то, как родителям удалось вырастить столь успешных спортсменов, тоже не раз обсуждались в светской хронике.

В конце февраля, во время подготовки к чемпионату мира, Александр Селевко получил в пользование именной Mercedes-Benz А-класса, после чего фото фигуриста и его железного коня стали появляться в TikTok. За год популярность странички фигуриста в Instagram выросла до 13 тысяч подписчиков, в интернете появились также фан-странички, а поклонницы не только из Эстонии, но и из других стран мира рисуют портреты фигуриста.

На шоу «Короли на льду», которое проходило в Таллинне весной, поклонницы Селевко приехали даже из Японии. Они же размахивали на трибунах его портретами в аниме-стиле.

В начале года в интервью Limon LIVE Селевко упомянул, что на чемпионате Европы его поддерживала девушка из Эстонии, но оставил ее имя в тайне. Летом ситуация изменилась: СМИ взорвала новость о его ярком романе с популярной американской фигуристкой. 23-летний Александр подтвердил в интервью изданию Kroonika, что встречается с 26-летней Эмили Чан. Их романтическая история началась на катке.

Летом пара делилась совместными снимками из Токио, где они участвовали в шоу The Ice 2024. Свежий снимок возлюбленных появился в соцсетях 8 декабря, где спортсмены позируют на очередных соревнованиях в Хорватии.